大相撲秋場所（14日初日、両国国技館）の新弟子検査が5日、東京・両国国技館で行われ、モンゴル出身の“史上最強の研修生”ことバトツェツェゲ・オチルサイハン（23＝伊勢ケ浜部屋）、デビューすれば現役最長身となる1メートル97のガンバト・オトゴンバト（21＝玉ノ井部屋）ら受検者3人全員が体格基準（身長1メートル67、体重67キロ以上）を満たした。内臓検査の結果を待って初日に合格者が発表される。21年春から伊勢ケ浜部屋