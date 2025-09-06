◇歌手の橋幸夫さん死去昭和歌謡の「御三家」の一人である舟木一夫について関係者は「一緒に戦った仲間ですし、ショックを受けているのは間違いない」と話した。この日は熊本で公演に臨んでいたが、コメントを出すことはなかった。当時10代でデビューした舟木、橋さんと、22年に死去した西郷輝彦さんの3人で御三家と称され、一世を風靡（ふうび）。アイドル歌手の草分け的存在として圧倒的な人気を誇った。2000年には3人で「