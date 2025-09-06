◇歌手の橋幸夫さん死去史上初となる2度の大賞受賞など、日本レコード大賞史にその名を刻んだ橋さん。2度目となった1966年の第8回は「霧氷」で、加山雄三の「君といつまでも」との決選投票を23対16で制しての栄冠だった。記者会見では「皆さんのおかげで、2度目の受賞をすることができました。この喜びを胸に刻み込んで、皆さんの期待に沿えるよう、一生懸命やります」と涙ながらに語った。加山は特別賞を受賞。歌唱賞には、