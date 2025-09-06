◇歌手の橋幸夫さん死去橋さんの訃報に芸能界は悲しみに暮れた。1962年9月にデュエット曲「いつでも夢を」をリリースした女優の吉永小百合は「残念です。とても残念です。橋さんは、いつまでも歌い続けようと思っていらしたことでしょう。2人で歌った『いつでも夢を』は私の宝物です。橋さん、ありがとうございました」と追悼した。当時、橋さんは19歳で吉永は17歳。10代の売れっ子歌手と国民的アイドルの豪華共演が大きな話