ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴは８月２８日、この日をもって中島裕翔（３２）が「Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ」を卒業すると発表した。あまりにも急すぎる卒業発表に、納得できないファンも少なくない。長年応援してきたファンにとっては青天のへきれきだっただろう。中島はスタート社の公式サイトでコメントこそ出したものの、動画でのあいさつや直接ファンにお別れをする場を作るなどはなかった。３日後にグループ