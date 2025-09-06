航空自衛隊は、9月13日から開催される「東京2025世界陸上競技選手権大会」に合わせ、東京でブルーインパルスの展示飛行を行うと発表した。発表によると、展示飛行が行われるのは9月13日12時25分から12時50分頃まで。前日12日は、13時15分から13時40分頃まで予行飛行を行う。場所は国立競技場および東京都内各所。国立競技場での展示飛行終了後、東京都庁やスカイツリー、東京タワーなど、都内各所を飛行するというルートを予定して