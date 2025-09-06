米５人組ロックバンド・エアロスミスが人気たい焼きブランド「天然鯛焼鳴門鯛焼本舗」と再タッグを組み、６日に「エアロたい焼き」の第２弾の新商品・マンゴークリームを発売する。発売当日を迎え、５人がスポーツ報知などにコメントを寄せた。メンバーは、たい焼きが大好物。ボーカルのスティーブン・タイラーは来日公演時に欠かさず購入し、「日本の神秘」と表現するほど。過去にはファンからの差し入れのたい焼きを巡って