【ワシントン共同】米移民・税関捜査局（ICE）は4日、南部ジョージア州にある韓国の現代自動車の工場に踏み込み、不法滞在や不法就労の疑いがある外国人労働者ら475人を拘束した。大半が韓国人という。ICEが5日発表した。