WHO＝世界保健機関は、アフリカを中心に感染が拡大していた「エムポックス」について、新規感染者や死者数が減少傾向にあるとして、緊急事態宣言を解除すると発表しました。かつて「サル痘」とも呼ばれていたエムポックスは、アフリカ中部のコンゴ民主共和国を中心に感染が急拡大し、WHOは去年8月に「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言していました。エムポックスの感染者は、今年だけで3万4000人を超え、130人以上