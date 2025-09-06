女子シングルス準決勝で、第23シードの大坂なおみ（27＝フリー）は第8シードのアマンダ・アニシモバ（24＝米国）に7―6、6―7、3―6で逆転負けし、5年ぶり3度目の決勝進出を逃した。ただ、4大大会の4強は23年7月の出産後では最高成績で、復活を印象付けた。また車いす部門は男子シングルスの小田凱人（19＝東海理化）、女子シングルスの上地結衣（31＝三井住友銀行）がともに準決勝進出を決めた。試合時間は2時間56分。日付を