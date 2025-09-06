映画「スター・ウォーズ」でダース・ベイダーが使用した「ライトセーバー」がオークションに出品され、作品の関連グッズとしては史上最高額となるおよそ5億4000万円で落札されました。アメリカのロサンゼルスで行われているオークションで4日、「スター・ウォーズ」シリーズの「帝国の逆襲」と「ジェダイの帰還」の撮影で悪役のダース・ベイダーが使用したライトセーバーが出品されました。ライトセーバーは365万4000ドル、日本円