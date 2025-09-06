台風15号の影響で静岡県内では線状降水帯が複数発生し、牧之原市では突風により200棟以上の住宅で被害が確認されました。 【写真を見る】「暑さと冷蔵庫の中の物が心配」静岡・牧之原市の突風で住宅200棟以上の被害確認 広範囲で停電も 9月5日、牧之原市で突風が発生し、市によりますと5日午後8時の時点で228棟の住宅で屋根が飛ばされるなどの被害が確認されました。 けが人も相次ぎ、地元の病院では30人ほどが治療を受けたとい