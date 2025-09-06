9月2日の夜に浜松市中央区のコンビニエンスストアで起きた強盗未遂事件で、警察は逃走した男の写真を公開し、指名手配しました。 【写真を見る】浜松市のコンビニ強盗未遂事件で逃げた男を指名手配 警察が容疑者の写真公開=静岡県警 この事件は9月2日夜、浜松市中央区大瀬町のコンビニエンスストアで、男が女性店員にはさみを突き付けて現金を要求したものの何も取らず徒歩で逃げたものです。男の行方は現在も分かっていません。