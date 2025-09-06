NY株式5日（NY時間13:11）（日本時間02:11） ダウ平均45385.33（-235.96-0.52%） ナスダック21661.86（-45.83-0.21%） CME日経平均先物42850（大証終比：-220-0.51%） 欧州株式5日終値 英FT100 9208.21（-8.66-0.09%） 独DAX 23596.98（-173.35-0.73%） 仏CAC40 7674.78（-24.14-0.31%） 米国債利回り 2年債 3.487（-0.101） 10年債 4.074（-0.087） 30年債 4.773（-0