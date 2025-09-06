6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円安の4万2850円と急落。日経平均株価の現物終値4万3018.75円に対しては168.75円安。出来高は1万3206枚となっている。 TOPIX先物期近は3092.5ポイントと前日比17ポイント安、TOPIXの現物終値比は12.81ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 4285