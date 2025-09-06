5日、列島を横断した台風15号。全国各地で冠水が相次ぐなど街の姿が一変しました。特に静岡県では突風被害が相次ぎ、住宅被害は200棟を超えています。静岡県牧之原市です。5日、夜7時半ごろからこちらで取材をしていますが、町のあちこちに被害の爪痕が残っています。私の後ろでは夜通し電柱の復旧作業が行われています。昼間の突風の影響で道端の電柱は根元から折れ、道路をふさぐ形で完全に倒れてしまっているほか、壁の一部が崩