6日午前1時01分ごろ最大震度１の地震がありました。 震源は奄美大島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されています。 各地の震度は、 震度１が瀬戸内町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・