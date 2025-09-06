きょうの為替市場は弱い米雇用統計の発表でドル安が強まる中、ポンドドルは１．３５ドル台半ばまで買い戻されている。きょうの上げで１００日線と２１日線を一気に回復しており、強い上値抵抗となっている１．３６ドルの水準を試しに行くか注目される。ただ、ポンドは対ユーロや円に対しては軟調に推移しており、ポンド円は２１日線を下回り１９８円台に下落。目標となってた２００円から遠ざかっているようだ。 １１