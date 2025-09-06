きょうの為替市場は弱い米雇用統計の発表でドル安が強まる中、ユーロドルは買いが優勢。１．１７ドル台半ばまで上昇し、２１日線を上放れる展開が見られている。１．１８３０ドル付近が年初来高値だが、来週以降もこの勢いを維持し、その水準を試す展開になるか注目される。一方、ユーロ円はドル円の下落もあって１７２円台に下落。ただ、下押す動きまではなく、２１日線の上はしっかりと維持されている状況。