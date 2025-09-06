パレスチナ自治区ガザ地区の制圧に向けて軍事作戦を強化しているイスラエル軍は4日、ガザ市の4割を制圧したと発表しました。イスラエル軍は4日、ガザ市の40％を制圧したと発表しました。また、今後数日で作戦をさらに強化、拡大するとしています。イスラエル軍はガザ市の住民に対し作戦対象の地域から退去するよう指示していますが、ロイター通信によりますと、イスラエル軍の侵攻経路にある建物にまだ数千人がとどまっているとい