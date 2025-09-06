ダンス＆ボーカルグループ「三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE（以下、三代目JSB）」のメンバー今市隆二（39）が今年4月、結婚していたことが「週刊文春」の取材で分かった。第一子も誕生しており、所属事務所LDHが取材に認めた。【画像】タクシー車内で暴行・脅迫事件を起こした今市隆二の写真を見る三代目JSBは2010年にデビュー。今市は当初からメインボーカルを務める人気メンバーだ。だが、今年4月にタクシー車内で