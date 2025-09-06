世界各国の万博を訪れていることで知られる「万博おばあちゃん」の万博への訪問日数が5日、ギネス世界記録に認定されました。4月の開幕から146日連続で大阪・関西万博の会場に足を運んでいる山田外美代さん。世界各地の万博を訪れた日数が累計648日となり、ギネス世界記録に認定されました。山田さんは、愛・地球博や上海万博に毎日来場し、「万博おばあちゃん」という愛称で親しまれています。「万博おばあちゃん」山田外美代さん