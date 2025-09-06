【サンリオキャラクターズ 寿司-sushi-2】 9月上旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ 寿司-sushi-2」を9月上旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、サンリオキャラクターズがお寿司のネタを背負った「寿司」フィギュアの第2弾。今弾では、バッドばつ丸は大トロ、あひるのペックルはブリ、