【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は５日、米グーグルに対して、インターネット広告サービスで支配的地位を乱用したとして、ＥＵ競争法（独占禁止法）違反で、２９・５億ユーロ（約５１００億円）の巨額課徴金を科すと発表した。