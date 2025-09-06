Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、イタリア・グランプリ（ＧＰ、決勝７日）初日のフリー走行２回目（ＦＰ２）で９位に食い込んだ。去就問題が注目される中で迎えたイタリアＧＰ。角田はＦＰ１で姉妹チーム・レーシングブルズ勢よりも遅く１４番手と出遅れた。それでもＦＰ２ではエースのマックス・フェルスタッペンに０・１９２秒差と肉薄する走りを見せて９位に入って意地を見せた。ファンからはＳＮＳ上で「角田くん