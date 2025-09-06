吉本新喜劇・座員の信濃岳夫が５日、なんばグランド花月で行われた「吉本新喜劇座員総選挙２０２５開票イベント」に出演した。「吉本新喜劇まつり２０２５」（１０月３１日）に出演する座長・アキと共演する座員３０人のうち２５人を一般投票で決める。２０２２年から毎年行われ、今年は投票総数１０９万７１２４票のうち、１１万２６０２票を獲得した山田花子が１位となった。信濃は昨年までランク外だった。イベントが始ま