◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）【亀山つとむ視点】初回のビッグイニングの流れをつくったのは中野だ。無死一塁で2球で追い込まれながら、外角のカットボールに対し遊撃頭上を狙ってはじき返し、無死二、三塁とチャンスを広げた。しっかりとコースに決まった球を打ち返されたことで、広島バッテリーの配球も窮屈になった。より厳しいコースを意識させた結果、森下と佐藤輝にボールが先行。これが大山