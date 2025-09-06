◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）阪神・木浪が、8月12日の広島戦（マツダ）以来となるスタメン出場で存在感を示した。「いつ出ても良いようにずっと想定はしてたので。1打席目に打てたのが良かった」初回1死で巡ってきた第1打席。フルカウントから144キロの直球を捉えて三塁線を破る二塁打を放った。同8日のヤクルト戦（京セラドーム）以来1カ月ぶりの安打。大竹の左前打で、6点目のホームも踏んだ。