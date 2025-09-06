◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）阪神・大山悠輔内野手（30）が5日、広島戦の初回無死から左翼席へ9号の満塁本塁打を叩き込んだ。20年9月18日中日戦以来自身3本目のグランドスラムで、甲子園では初。今季の得点圏でも初アーチとなり、昨年9月4日DeNA戦以来となる1イニング6得点を演出した。今季最多の観衆4万2644人が見守る中、6―1で快勝し、優勝マジックは「3」。最短で7日にリーグ優勝が決まれば、90年