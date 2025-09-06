◇セ・リーグ阪神6―1広島（2025年9月5日甲子園）【阪神・藤川監督語録】 ▼木浪が気を吐いた対戦投手に合うんじゃないかというところで起用したんですけど、しっかり答えを出してくれた。また今後も楽しみですね。▼ドリスが好投前日（4日）に登板したリリーバーをあまり使いたくない状況だった。大竹からの継投は、1人目がすごく重要だった。ドリスは、たくさんの経験を積んでまたタイガースに復帰してくれた投