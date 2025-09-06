阪神のファームの一部選手が、リーグ優勝時のビールかけに参加するためきょう6日の呉、あす7日の尾道の遠征には同行せずSGLで残留練習に参加した。今季、1軍で63試合に出場した前川、28試合の島田、39試合のヘルナンデスらが対象とみられる。1軍が広島と対戦する今週末にリーグ優勝が決まった際には甲子園に駆け付け、ナインと歓喜の瞬間を分かち合う。