５日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「穀神星１号」。（酒泉＝新華社配信／汪海霞）【新華社酒泉9月5日】中国は5日午後7時39分（日本時間同8時39分）、衛星「開運1号」「馭星3号08」「雲遥1号27」の3機を搭載した運搬ロケット「穀神星1号」を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。