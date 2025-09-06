中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月5日】中国外交部報道官は5日、タイの首相指名選挙で「タイの誇り党」のアヌティン党首が新首相に選出されたことに祝意を表明し、さらに次のように述べた。中国とタイは親密な友好的隣国であり、今年は国交樹立50周年に当たる。中国はタイと共に、伝統的友好を発揚し、戦略的意思疎通を強め、実務協力を深め、中国・タイ運命共同体構築のより大きな進展を図り、地域の平