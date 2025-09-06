その後、ドル円は１４６円台まで下げ幅を広げている。米雇用統計を受けたドル売りが続いており、ドル円も下押しの動きを強めている。米国債利回りも急低下。 この日発表の８月の米雇用統計で非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が２．２万人増と予想を下回る内容となり、労働市場の冷え込みを示す内容となった。短期金融市場では今月の利下げ確率を完全に織り込んだほか、９月を含めて年内３回の利下げの確率を８０％超まで引き上