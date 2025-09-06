台風15号の影響で、静岡県の牧之原市や吉田町などで車の横転や建物の壁が崩れるなどの被害が相次ぎました。静岡県では5日、台風の影響で牧之原市や吉田町など複数の市町で突風が発生したとみられ、車の横転や建物の屋根が飛ばされるなどの被害が確認されました。現場にいた人「いきなり窓ガラスが全部割れた。（建物の）中に竜巻が入ってきた感じ」このうち、牧之原市では建物の被害で全壊が1棟、半壊が42棟、一部損壊が184棟確認