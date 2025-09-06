ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関７ｔｈＢＴＳながとオープン５周年記念新東通信杯」は５日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。遠藤エミ（３７＝滋賀）は２日目２Ｒで６コースから鮮やかにまくり差して１着。９Ｒでは道中逆転で白星をもぎ取った。初日も道中逆転＆逃げの連勝。これで開幕から無傷の４連勝と深夜シリーズを独走している。「足はメチャクチャ良かった。全体的にいいし、節一だと思