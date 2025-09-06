イギリスのアンジェラ・レイナー副首相が辞任しました。不動産購入をめぐる税金の過少支払い疑惑により、批判が強まっていました。イギリスメディアによりますと、レイナー副首相は南部ブライトン近郊のマンションの一室を購入した際に、別宅ではなく「主な住宅」として申告したことで4万ポンド、およそ800万円の税金の支払いを免れたということです。レイナー氏は5日公開した書簡の中で決して意図的なものではなかったと強調した