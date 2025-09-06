新米が出回っても、コメの価格が今より上がるという見方が強まっています。少し変わった組み合わせ。コメの魅力を発信するイベントの主催者として、小泉農水相と面会したのは歌手の西川貴教さん。小泉農水相：ぜひ“コメコン”などを通じて、米の消費拡大やっていきましょう。西川貴教さん：ぜひ。ありがとうございます。政府がコメの増産方針を打ち出す中、農水省でコメを使ったさまざまなメニューの試食会が開かれました。3日前