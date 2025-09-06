実質賃金は7カ月ぶりにプラスに。最低賃金は初めて全ての都道府県で1000円を超えました。厚労省が実施している「毎月勤労統計調査」によりますと、7月の働く人1人当たりの現金給与総額は41万9668円で、前の年の同じ月と比べて4.1％増え43カ月連続の上昇となりました。このうち、ボーナスなど特別に支払われた給与は12万8618円で7.9％増えました。また、物価の変動を反映した実質賃金は0.5％増加し、7カ月ぶりにプラスに転じていま