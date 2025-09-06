アメリカのニューヨーク・タイムズは5日、アメリカ軍の特殊部隊が2019年に北朝鮮への極秘上陸作戦を行い失敗していたと報じました。金正恩（キム・ジョンウン）氏の通信を傍受するための装置を設置するため海岸に近づいたものの船に見つかり、乗っていた民間人数人を殺害して撤退したということです。当時のトランプ大統領が承認した作戦だったとしています。