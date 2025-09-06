9月6日は「黒豆の日」。そこで市販の黒豆の甘煮で手軽に作れる、亜希さんの絶品『黒豆おこわ』を紹介します。黒豆のやさしい甘さとじゃこのうまみ。もちもちのおこわとの組み合わせは、食べごたえも満点！息子さんのお弁当には、大きめのおにぎりにしてよく持たせていたそう。くずれるかくずれないかくらい、ふんわりにぎるのが亜希さん流です。『黒豆おこわ』のレシピ材料（大きなおにぎり8個分）もち米……2合（360ml） 米……1