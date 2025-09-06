ブリュッセルのEU本部【ブリュッセル共同】欧州連合（EU）欧州委員会は5日、米グーグルに対し、EU競争法（日本の独禁法に相当）に違反したとして、29億5千万ユーロ（約5千億円）の制裁金を科したと発表した。オンライン広告技術での優位性を乱用し、公平な競争を阻害したと判断した。欧州委はグーグルに改善を指示した。グーグルは60日以内に対策を報告する必要がある。欧州委は2021年6月、グーグルに対する本格的な調査を始