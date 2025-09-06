アメリカの8月の雇用統計は市場の予測を大幅に下回り、雇用の減速が鮮明となりました。アメリカ労働省が5日に発表した8月の雇用統計によると、景気の動向を反映する非農業部門の就業者数は、前の月から2万2000人増加し、7万5000人程度の増加を見込んでいた市場予測を大きく下回りました。また、失業率は前の月から0.1ポイント上昇し4.3％でした。金融市場ではFRB（連邦準備制度理事会）が利下げに踏み切るとの見方が強まっていて、