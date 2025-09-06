ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関７ｔｈＢＴＳながとオープン５周年記念新東通信杯」は５日、２日間の予選が終了。準優勝戦に進むベスト１８が決定した。沢田尚也（２６＝滋賀）は予選ラストの２日目３Ｒでは２コースから１Ｍツケマイ敢行。イン小林京平には届かず、２Ｍでは差し逆転を狙うも直線で小林に振り切られ２着。初日ドリーム戦で５コースから２着と気を吐いたが、１走目に展開が悪く５着だったのが響き、予選を