ボートレース若松の「若松夜王シリーズ第２戦アヤメカップ海属王決定戦」は５日、予選２日目が行われた。森晋太郎（３８＝福岡）は初日３、２着で迎えた２日目は６Ｒ３号艇の１走。ピット離れで締められ大外進入となったが、スリットは４、５コースがヘコむ隊形。４艇を締め切ったところでまくり差しに切り替えてバック２番手に浮上すると、逃げ切りを狙う川上聡介を２Ｍで差し切る豪快な勝ちっぷり。「やっぱり足はいい。特に