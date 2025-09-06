LIL LEAGUEが、「真夏ノ花火 -Acoustic Version」を配信リリースした。さらに、スタジオセッション映像もYouTubeで公開された。◆LIL LEAGUE 動画「真夏ノ花火」オリジナルの楽曲にも参加したギタリスト・マサ小浜のギター演奏に合わせて、アコースティックバージョンをスタジオ収録。和気あいあいとした雰囲気で音楽そのものを楽しむメンバーの姿が収められており、「夏の終わり」が感じられるような、エモーショナルな作品に仕上