ボートレース江戸川の「ヴィーナスシリーズ・Ｙｅｓ！銀座高須クリニック杯」は５日、強風高波浪が見込まれたため中止順延。６日に予選最終日となる４日目が行われる。前田紗希（３２＝埼玉）は４日に行われた３日目、３号艇の４Ｒでは２号艇・高田ひかるがまくった内側を鋭く突いて白星ゲット。１号艇で出走した後半８Ｒでは、コンマ１８のスタートから押し切って再び１着。連勝でリズムアップに成功し、５位タイで予選最終日