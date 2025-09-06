ボートレースからつの「ルーキーシリーズ第１５戦スカパー！・ＪＬＣ杯」は５日、開幕した。西丸侑太朗（２１＝香川）初日５Ｒ、５号艇から３コース奪取。１Ｍまくり差してバックで先頭の中山翔太に迫るも、２Ｍで鈴木章司に接触し３番手に後退。そこから追い上げ、最終２Ｍで中山の舟が跳ねる隙をついて逆転１着ゴール。「足は悪くはないですね。進んでいたし、乗り味も悪くなかった。ただ、まだいいところが分からない。伸