ボートレース福岡の「公営レーシングプレス杯」は５日、準優勝戦３番勝負の５日目が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。西岡顕心（２４＝香川）は準優１１Ｒに１号艇で登場。インからコンマ１６のＳを決めて１Ｍ先マイも「頭は叩かれたくなかったので握って行ったけど、うねりがすごかった」とターンが流れて末永祐輝にまくり差しを許す。それでも２着に残って優出切符は確保した。「Ｓ放りながらでも出て行ったし、