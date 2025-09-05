ボートレース宮島の「第１９回日本トータ―賞」は５日、開幕した。武富智亮（３６＝佐賀）は初日唯一の連勝発進を決めた。５Ｒで５コースからまくりを決めると、１０Ｒのイン戦はトップＳからそつなく逃げた。相棒１９号機は前検日から「いいエンジンの感じがする」と好感触で「ダッシュの方が良くて伸び型。重さがある割にしっかり押してくれて手前も悪くない。この状態をステイする」と絶賛。２日目以降も目が離せない存在